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للاسبوع الـ31 استمرار التظاهرات في كيان الاحتلال وثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة الكيان

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الواحد والثلاثين احتجاجا على التعديلات القضائية. وتحرك المحتجون بشارع كابلان وسط تل أبيب، ورفعوا شعارات ضد خطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا كما حملوا حكومة نتنياهو مسؤولية الانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي والمخاطرة بمستقبل الكيان.

العالم - مراسلون

على وقع عملية تل ابيب والتي أدت الى مقتل وإصابة عدد من رجال الامن الخاص، تظاهر عشرات الالاف وسط تل ابيب والقدس المحتلة وعدد آخر من المدن داخل الكيان.

المحتجون حملوا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبب تدهور الوضع الامني والقضائي والاقتصادي وطالبوا بمحاسبتها .

ووسط الازمات التي يعاني منها الكيان أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن ثلث المستوطنين ينوون مغادرة الكيان المحتل بسبب تدهور الاوضاع وإصرار الحكومة على المضي بمشروع التعديلات القانونية التي تستهدف الجهاز القضائي داخل الكيان.

وتشهد التظاهرات حملة اعتقالات واسعة تتخللها عمليات سحل واستخدام لخراطيم المياه ومشاركة عناصر الأمن الخيالة.

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بالفيديو.. للاسبوع الـ31 استمرار التظاهرات في كيان الاحتلال وثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة الكيان

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