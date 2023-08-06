للاسبوع الـ31 استمرار التظاهرات في كيان الاحتلال وثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة الكيان

العالم - مراسلون

على وقع عملية تل ابيب والتي أدت الى مقتل وإصابة عدد من رجال الامن الخاص، تظاهر عشرات الالاف وسط تل ابيب والقدس المحتلة وعدد آخر من المدن داخل الكيان.

المحتجون حملوا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبب تدهور الوضع الامني والقضائي والاقتصادي وطالبوا بمحاسبتها .

ووسط الازمات التي يعاني منها الكيان أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن ثلث المستوطنين ينوون مغادرة الكيان المحتل بسبب تدهور الاوضاع وإصرار الحكومة على المضي بمشروع التعديلات القانونية التي تستهدف الجهاز القضائي داخل الكيان.

وتشهد التظاهرات حملة اعتقالات واسعة تتخللها عمليات سحل واستخدام لخراطيم المياه ومشاركة عناصر الأمن الخيالة.

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