بالفيديو..هل ستنفذ الايكواس وعيدها باستخدام الخيار العسكري في النيجر؟

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وأضافت الحسيني انه يبدو ان مجموعة (الايكواس) مدعومة بالدول الغربية من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عازمين على اعادة نظام الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم والاطاحة بالانقلبيين لان مصالحهم تضرر كثيرا من وجود الانقلابين .

وتابعت ان نظام بازوم بالنسبة لهم حليف قوي ليس فقط مكافحة الارهاب او كحليف اقتصادي قوي واو في مسألة الهجرة غير الشرعية ولكن ايضا هو حليف في مواجهة التمدد الروسي الذي يتم في منطقة الساحل.

واشارت الى هناك تعقيدات كبيرة وان التدخل العسكري لن يكون عملية سهلة كما ان هناك انقسام داخلي في النيجر بالاضافة الى مساحتها الواسعة ومحاولة الانقلابيين اثارة المشاعر الوطنية والدينية بان التدخل الاجنبي يعد غزوا للبلاد.

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