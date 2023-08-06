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ضبط 750 كغم من المخدرات في سواحل هرمزكان جنوب إيران

ضبط 750 كغم من المخدرات في سواحل هرمزكان جنوب إيران
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات حرس الحدود بمحافظة هرمزكان جنوب إيران عن ضبط 750 كغم من المخدرات على الساحل الغربي لهذه المحافظة.

العالم - إيران

وأوضح العميد ثاني بهادر إسماعيلي أنه في ظل الرصد والمتابعة الاستخبارية اطلع حرس الحدود في قاعدة بندر لنكه البحرية، أن عصابة من مهربي المخدرات يعتزمون نقل شحنة مخدرات من البحر إلى الشريط الساحلي لميناء بستانو، حيث تم وضع القضية على جدول الأعمال بصورة خاصة.

وأضاف: بعد ساعات من نصب كمين ومراقبة أنشطة العصابة، شاهد حرس الحدود سيارة من طراز برايد ودراجة نارية كانت تستخدم كمرافقة للمهربين.

وتابع قائلا: بعد أن رأى عناصر العصابة حرس الحدود هربوا من المكان إلا أنه تمت ملاحقتهم ومحاصرتهم والقبض على أحدهم ومصادرة السيارة وضبط أكثر من 750 كغم من المخدرات كانت معبأة فيها .

وقال إسماعيلي: إن راكب الدراجة النارية الذي كان يرافق السيارة الحاملة لشحنة المخدرات، ترك الدراجة وهرب من المكان فور احتجاز السيارة وضبط المخدرات.

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