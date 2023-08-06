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مهنئا له فوزه..

"الدبيبة" يدعو رئيس مجلس الأعلى الجديد لدعم إجراء الانتخابات

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة إلى دعم إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلد.

العالم - ليبيا

وعبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، قال الدبيبة: "أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس" خلفا لخالد المشري.

وأضاف: "أشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه".

وبرعاية الأمم المتحدة، يبذل المجلس الأعلى للدولة منذ نحو عامين جهودا، بالتعاون مع مجلس النواب، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.

ومن بين أربعة مرشحين، خاض المشري وتكالة، في وقت سابق الأحد، جولة إعادة حصد فيها الأخير 67 صوتا مقابل 62، ليغادر المشري منصبه بعد نحو 5 أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.

وتشهد ليبيا منذ أوائل العام الماضي، أزمة سياسية بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب والثانية معترف بها دوليا، وهي حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

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مهنئا له فوزه.. "الدبيبة" يدعو رئيس مجلس الأعلى الجديد لدعم إجراء الانتخابات