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إغلاق المجال الجوي في النيجر

إغلاق المجال الجوي في النيجر
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد "في مواجهة التهديد بالتدخل".

العالم-افريقيا

وأوضح المجلس في بيان أن إغلاق المجال الجوي يأتي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وأضاف البيان أنه تقرر إغلاق المجال الجوي للبلاد "اعتبارا من اليوم الأحد (...) وحتى إشعار آخر".

كما شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد منحت مهلة أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في النيجر.

وفي وقت لاحق، أكد قائد عسكري رفيع المستوى من إحدى دول "إيكواس" أن القوات المسلحة لبلدان المجموعة يلزمها الوقت للتحضير لدخولها إلى النيجر "لأن نجاح العمل العسكري يعتمد على الاستعداد الجيد له".

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