وفد من مجلس النواب الأمريكي يزور الاراضي المحتلة والضفة الغربية الأسبوع الجاري

العالم-الامريكيتان

وأفاد مكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، في بيان رسمي يوم الأحد، أنه سيقود مع النائب ستيني هوير مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث عددا من الملفات مع الجانبين الفلسطيني والصهيوني.

وذكر البيان أن الوفد، "خلال وجوده في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين ويلتقون بالعديد من النشطاء وأصحاب المصلحة، إلى جانب بحث عدد من المجالات المهمة لأمن المنطقة".

وقال مكتب جيفريز إن الوفد سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في الاراضي المحتلة.

وتأتي زيارة الوفد الديمقراطي الأمريكي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ العام الماضي، مع تكثيف المداهمات الصهيونية لمدن الضفة الغربية والعمليات الفلسطينية التي تأتي كرد فعل على الاعتداءات الصهيونية.