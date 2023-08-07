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 من عدة محاور..

قوة كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة+ فيديو

قوة كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة+ فيديو
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اقتحمت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور وحاصرت منازل عددٍ من المواطنين واعتقلت شاباً، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية قولها، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية "إسرائيلية" اقتحمت حي المراح في جنين وحاصرت منزلاً ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

ووفق المصادر، فإنّ جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل في حي المراح، واعتلى قناصته أسطح المنازل المجاورة.

وداهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل شاباً، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد محاصرة منزله خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أمطروا آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص.

ثق

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة 'يعبد' جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من الأحياء في خطوة إستفزازية، وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى الى إلحاق أضرار مادية بمركبة مواطن.

يتبع..

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