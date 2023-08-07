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وزير الخارجية الايراني يتحدث عن لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو

وزير الخارجية الايراني يتحدث عن لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

كتب وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، في مدونة عبر الفضاء الافتراضي"، حول المباحثات التي اجراها اليوم بطوكيو مع كبار المسؤولين اليابانيين؛ مبينا انها تناولت العلاقات الثنائية، وقضايا افغانستان والخليج الفارسي واوكرانيا ومفاوضات الغاء الحظر.

العالم - ايران

واضاف "امير عبداللهيان" في مدونته : لقد اجريت محادثات مفيدة بمدينة طوكيو مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والصحة والرخاء الاجتماعي اليابانيين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء الاحد الى طوكيو، حسب التوقيت المحلي، والتقى ظهر اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليابان.

وتجدر الاشارة ايضا، بان زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية الى طوكيو، جاءت بالتزامن مع ذكرى القصف النووي الامريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في عام 1945 م، والذي خلف كارثة انسانية لا تزال اثارها باقية في هذا البلد.

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