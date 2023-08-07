وزير الخارجية الايراني يتحدث عن لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو

العالم - ايران

واضاف "امير عبداللهيان" في مدونته : لقد اجريت محادثات مفيدة بمدينة طوكيو مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والصحة والرخاء الاجتماعي اليابانيين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء الاحد الى طوكيو، حسب التوقيت المحلي، والتقى ظهر اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليابان.

وتجدر الاشارة ايضا، بان زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية الى طوكيو، جاءت بالتزامن مع ذكرى القصف النووي الامريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في عام 1945 م، والذي خلف كارثة انسانية لا تزال اثارها باقية في هذا البلد.