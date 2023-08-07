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الخارجية الأوكرانية تدعو واشنطن لتسليمها صواريخ ATACMS

الخارجية الأوكرانية تدعو واشنطن لتسليمها صواريخ ATACMS
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، واشنطن إلى تسليم كييف صواريخ ATACMS، وذلك في حديث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن "دميتري كوليبا أجرى مباحثات مع أنتوني بلينكن، وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على المساعدات العسكرية التي قُدمت".

وأضاف البيان أن الوزير الأوكراني "دعا لتوريد ATACMS من أجل تعزيز القدرات البعيدة المدى لأوكرانيا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية توريد صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأوردت تقارير وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قريبة من اتخاذ القرار بشأن تزويد كييف بهذه الصواريخ، لكن الإدارة الأمريكية لم تؤكد صحة هذه التقارير رسميا.

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