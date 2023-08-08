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قاليباف: العدو يشن حربا معرفية شعواء ضد شعبنا

قاليباف: العدو يشن حربا معرفية شعواء ضد شعبنا
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان العدو يشن حربا معرفية شعواء على الشعب الايراني وان جهاد التبيين هو النقطة الاساس لمواجهة تلك الحرب وان المراسلين الاعلاميين هم المجاهدون الرئيسيون في هذه المعركة المعقدة.

العالم - ايران

وهنأ قاليباف في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء، جميع المراسلين الصحفيين في ايران بمناسبة حلول يوم المراسل الصحفي، مقدما الشكر للمراسلين الصحفيين المعنيين بتغطية نشاطات مجلس الشورى الاسلامي معتبرا تلك من أصعب مجالات العمل الاعلامي.

كما وجه قاليباف تحية اكبار واجلال للشهداء المدافعين عن أضرحة آل البيت عليهم السلام، في يومهم الوطني، قائلا ان أمن البلاد واقتدارها مدين لهؤلاء الشهداء العظام، ونحن ننحني تعظيما واجلالا لعوائل هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بفلذات اكبادهم دفاعا عن الثورة الاسلامية وبلدنا الحبيب ونطلب منهم ان يدعوا لنا بنيل التوفيق في القيام بواجباتنا امام الشعب وخاصة من اجل حل مشاكلهم الاقتصادية.

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