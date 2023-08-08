إغلاق مقرات حكومية وإلغاء رحلات جوية في أمريكا + فيديو

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن منطقة العاصمة تترقب وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.

وستغلق أيضا المقار والمسابح والخدمات البلدية الأخرى أبوابها في منطقة واشنطن مبكرا.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة، إن على الموظفين الاتحاديين مغادرة مكاتبهم.

ويغطي التحذير من الإعصار ماريلاند وواشنطن، ومعظم ولاية بنسلفانيا وفرجينيا.

وقال موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية، إن أكثر من 1100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، منها 75 في مطار واشنطن ريغان الوطني، أو 17% من الرحلات، وتأجلت 4100 رحلة جوية أمريكية أخرى.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأعاصير وفيضانات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك واشنطن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان، إنه "من المحتمل أن يكون الطقس سيئا في المناطق الشرقية من البلاد، ومن بين التهديدات الرئيسية الرياح المدمرة، والأعاصير في المناطق الجنوبية والوسطى من المناطق الشمالية لجورجيا والجنوب ونورث كارولينا، وست فرجينيا، فيرجينيا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي، ميريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا، نيويورك، نيو جيرسي".