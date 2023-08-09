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  البيت الأبيض..

تصعيد أميركي بالمنطقة.. عرض عضلات أم تحضير للحرب 

الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

سلام يأتي على متن الطائرات والسفن الحربية، هذا هو ربما التفسير الأنسب لتحركات الولايات المتحدة وتصعيدها عبر إرسال قوات بحرية إلى مياه الخليج الفارسي.

العالم - البيت الأبيض

ولأن أمن المنطقة مسؤولية دولها حصرا، جاء الرد الإيراني للتأكيد على جهوزية للتعامل بالمثل في حال قيام القوات الأميركية بأي فعل خارج إطار القوانين الدولية.

لكن في المقابل، يبدو أن إدارة جو بايدن ومستشاروه للأمن القومي يدرسون سيناريوهات عديدة، من ضمنها عرض عضلات في مياه الخليج الفارسي يتبعه طلب لتنازلات إيرانية في المنطقة.

هذا الاهتمام المستجد بالمنطقة، يعود كما توحي الأحداث إلى طموح أميركي بتحشيد جديد، وبلون جديد لدول المنطقة من بوابة الحلفاء العرب التي يعمل على فتحها أمام الإسرائيلي.

ويبقى السؤال..ألم تراجع الإدارة الأميركية أحداث التاريخ؟ أو على الأقل تاريخ حروبها التي تركت الخراب والموت عبر العالم. أم أنها تحتاج تجربة جديدة لتدرك بأن الوقت حان لوقف مسلسل الحروب اللامتناهية.

ومن تعليقات الناشطين على تويتر حول التصعيد الاميركي في المنطقة لدينا هنا تعليق من ' نانسي' التي كتبت:"الديموقراطيون والجمهوريون لا يهتمون بالشعب الأميركي. هم يملئون جيوبهم بأموال المانحين، وشركات الأدوية والتأمين، والتكنولوجيا الكبيرة. سئم الناس الحرب لكن الديمقراطيين يدفعوننا الآن نحو الحرب العالمية الثالثة مع روسيا والصين وإيران".

'كانثان' له تعليق أيضا وفيه. بدأت الولايات المتحدة هذا الصراع بالاستيلاء على سفن النفط الإيرانية. الآن، يتظاهر المعتدي بأنه منقذ سفن الشحن في الخليج. حرب أوكرانيا لم تنته بعد، وبايدن الخرف يريد حربا مع إيران؟

التعليق الأخير معنا من 'توماس ماونتن' الذي غرد. أليست هذه مهمة دول الخليج أن تدافع عن الشحن هناك؟ هل تبحث الولايات المتحدة عن ذريعة لقصف إيران وبدء الحرب؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد ينتهي الأمر بالكثير من القوات الأميركية في أكفان لأن إيران مسلحة جيدا

كما استعرض البرنامج رسوما ومن الرسوم الساخرة حول موضوعنا لدينا هنا هذا الرسم وفيه الاميركي يحفر نفقا هو عبارة عن الحروب الاميركية بدءا من العراق وافغانستان وباكستان.. وهنا يقول أظن بأنني أرى ضوءا آخر النفق، الضوء هنا هو إيران..الحرب المقبلة بالنسبة للاميركي.

وفي الرسم التالي.. الأميركي داخل هذا الدولاب المتحرك وكتب عليه حرب لامتناهية.. والدولاب يتحرك فوق جماجم ضحايا الحروب الاميركي منذ عقود.

أما في الرسم الاخير فنرى سفينة حربية اميركية تحت اسم يو إس إس بون سبرز، الذي ييرمز إلى البحث عن مخرج من مأزق ما، السفينة في عرض البحر وهنا نرى سهما يشير باتجاه إيران.. هل هو تهديد فعلي حقا؟ أم مجرد عرض عضلات أميركي للخروج من مأزق ما؟

ضيوف هذه الحلقة:

- رضوان قاسم الخبير في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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  البيت الأبيض.. تصعيد أميركي بالمنطقة.. عرض عضلات أم تحضير للحرب 

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