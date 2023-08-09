ايكواس والخيار العسكري في النيجر والدعوة إلى الحوار

العالم - خاص بالعالم

في وقت تترقب النيجر الخطوة التالية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 'إيكواس' التي لوّحت بالخيار العسكري، وبينما تتزايد الضغوط الدولية على الانقلابيين في مسعى لحملهم على إعادة الحكم المدني للبلاد،

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حديث متلفز، من أنّ مجموعةَ فاغنر العسكرية الروسية تحاولُ استغلالَ الانقلاب في النيجر.

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن: أعتقد أن ما حصل ويستمر في الحصول في النيجر، لم تحرّض عليه روسيا أو فاغنر.. لكنهم يحاولون استغلاله.. إنّ الدبلوماسيةَ هي أفضلُ طريقٍ لحلِ الأزمة في النيجر.

كما كشفَ بلينكن في تغريدةٍ عن اتصالٍ أجراهُ مع رئيسِ النيجر المحتجز محمد بازوم للتعبير عن مواصلةِ الجهود لإيجادِ حلٍ سلمي للأزمة الدستورية في البلاد، وجددَ دعوةَ بلادِه لإطلاقِ سراحِ الرئيس بازوم وأسرتهِ بشكلٍ فوري.

من جانبه، أعلن رئيس نيجيريا، 'بولا تينوبو' الذي يترأس أيضاً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنه أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة في النيجر، وأكد في الوقت نفسه أن 'الدبلوماسية هي السبيل الأفضل' لحل الأزمة، في تراجع واضح في نبرة إكواس التي هددت بالتدخل العسكري سابقاً، ولكن الرئاسة أكدت بعد ذلك بقليل أن كل الخيارات لا تزال مطروحة.

في المقابل اعتذر المجلس العسكري في النيجر عن استقبالِ وفدِ المجموعة الاقتصادية لدولِ غربِ أفريقيا 'إيكواس' الذي كان ينوي القدومَ الى نيامي، وقالتْ وزارةُ الخارجية في النيجر في رسالةٍ الى ممثليةِ المجموعة إنّ إغلاقَ المجالِ الجوي، والترتيباتِ الأمنيةَ اللازمة للقاءِ المسؤولين، تشكل عوامل تمنعُ إتمامَ الزيارة في الوقت الحاضر

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة استثنائية في أبوجا يوم الخميس، لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/آب الجاري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.