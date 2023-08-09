روسیا: الناتو یخطط لاحتلال غرب أوكرانيا بإنتشار 360 ألف عسكري

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وأضاف وزير الدفاع الروسي: “يتمركز حوالي 360 ألف جندي من قوات دول شرق أوروبا و8000 عربة مدرعة و6000 مدفع و650 مقاتلة ومروحية قرب حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس”.

وشدد على أنه سيتم تعزيز القوات الروسية على الحدود الغربية للبلاد.

ولفت إلى أنه منذ فبراير 2022، ازداد عديد قوات الدول الأطلسية غير الإقليمية في المنطقة.

وأضاف أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وبعدها السويد، عامل خطير لزعزعة الاستقرار، وفق “روسيا اليوم”.

وشدد على أن “هذه التهديدات للأمن الروسي تتطلب استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب وسيتم بحث الإجراءات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة”.

وحذر شويغو من احتمال أن ينشر حلف شمال الأطلسي في فنلندا أسلحة هجومية، قادرة على ضرب أهداف حساسة في روسيا.

وشدد على أن الغرب يشن حربا بالوكالة ضد روسيا، ويقدم دعما غير مسبوق لكييف، لافتا إلى أن رغبة الغرب لدعم كييف من أجل قلب الموازين في ساحة “القتال” تخلق مخاطر جدية تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ولفت شويغو إلى أن بولندا أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، وأن “المخاطر الحالية مرتبطة بعسكرة بولندا، التي أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المعادية لروسيا حيث أعلنت وارسو عزمها على بناء أقوى جيش في القارة بدأت شراء الأسلحة على نطاق واسع من الولايات المتحدة، وبريطانيا وكوريا الجنوبية، بما فيها الدبابات وأنظمة المدفعية وأنظمة الدفاعات الجوية والدفاع الصاروخي والمقاتلات”.

وشدد على أن نوايا بولندا من أجل أوكرانيا تبدو ظاهريا من أجل الأمن كما يقولون، ولكن في الواقع “لاحتلال غرب أوكرانيا”.