في 24 آب الجاري.. آية الله رئيسي يزور جنوب افريقيا 

العالم- ايران

وقبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا ، قال وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان للصحفيين: بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا ، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

يعتبر هذا اللقاء فرصة للتباحث مع رئيس جنوب إفريقيا ونظيري حول آخر تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وأضاف انه منذ الاثنين ، توجه فريق من مساعدي وزارة الخارجية والقطاع الخاص إلى هذا البلد ، وبإدارة المدراء العامين السياسيين لوزارتي البلدين ، سيجري بحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين لإعداد الوثائق وزيارة الرئيس الإيراني إلى جنوب إفريقيا.

وصرح وزير الخارجية: تمت دعوة السيد رئيسي من قبل نظيره للمشاركة في اجتماع أصدقاء بريكس في جنوب افريقيا في 24 اب اغسطس، وتم الاتفاق على موعد في الخريف ليقوم رئيسي بزيارة ثانية الى جنوب افريقيا ، وتم إعداد الخطط التفصيلية لذلك.

وقال: "خلال الزيارة الحالية ، فإن الترتيبات الخاصة بزيارتين للرئيس إلى جنوب إفريقيا مدرجة أيضًا على جدول أعمالنا".

وأضاف وزير الخارجية: جنوب إفريقيا دولة مهمة في القارة الأفريقية ولدينا علاقات عريقة مع هذا البلد ، والاحياء الكامل للعلاقات هي أيضًا واحدة من الخطط الأخرى على أجندة هذه الزيارة.