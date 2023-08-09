الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في 24 آب الجاري.. آية الله رئيسي يزور جنوب افريقيا 

في 24 آب الجاري.. آية الله رئيسي يزور جنوب افريقيا 
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان آية الله رئيسي سيزور جنوب إفريقيا مرة في 24 اب/اغسطس الجاري ومرة اخرى في خريف 2023.

العالم- ايران

وقبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا ، قال وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان للصحفيين: بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا ، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

يعتبر هذا اللقاء فرصة للتباحث مع رئيس جنوب إفريقيا ونظيري حول آخر تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وأضاف انه منذ الاثنين ، توجه فريق من مساعدي وزارة الخارجية والقطاع الخاص إلى هذا البلد ، وبإدارة المدراء العامين السياسيين لوزارتي البلدين ، سيجري بحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين لإعداد الوثائق وزيارة الرئيس الإيراني إلى جنوب إفريقيا.

وصرح وزير الخارجية: تمت دعوة السيد رئيسي من قبل نظيره للمشاركة في اجتماع أصدقاء بريكس في جنوب افريقيا في 24 اب اغسطس، وتم الاتفاق على موعد في الخريف ليقوم رئيسي بزيارة ثانية الى جنوب افريقيا ، وتم إعداد الخطط التفصيلية لذلك.

وقال: "خلال الزيارة الحالية ، فإن الترتيبات الخاصة بزيارتين للرئيس إلى جنوب إفريقيا مدرجة أيضًا على جدول أعمالنا".

وأضاف وزير الخارجية: جنوب إفريقيا دولة مهمة في القارة الأفريقية ولدينا علاقات عريقة مع هذا البلد ، والاحياء الكامل للعلاقات هي أيضًا واحدة من الخطط الأخرى على أجندة هذه الزيارة.

روابط ذات صلة

ممثل جنوب إفريقيا: وقوف إيران إلى جانب جنوب إفريقيا ساهم فی حريتها

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حرب يأجوج ومأجوج ونهاية الحلم الصهيوني..!

في 24 آب الجاري.. آية الله رئيسي يزور جنوب افريقيا 

تفاصيل إنقاذ البحرية اليمنية للسفينة صافر عام 2020

محافظ البنك المركزي: أنباء سارة قريبا بشأن الأرصدة الايرانية المجمدة

مصدر مطلع: السفارة السعودية بدأت نشاطها في طهران رسميا

مسؤول: توفير الامن لزوار الاربعينية هو أكبر مهام قوى الامن الداخلي