الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزیر الخارجیة الإیراني یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

وزیر الخارجیة الإیراني یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

 التقى وزير الخارجية الإيراني "حسین أمیر عبداللهیان"، الیوم الخمیس في بريتوريا، مع نظیرته الجنوب إفریقیة السيدة "نالدي باندور"، على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجنوب إفريقيا.

العالم - ايران

و بحث "أمیرعبداللهیان" والسيدة "باندور" في لقائهما اليوم، أهم القضايا الثنائية والدولية.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، فجر الخميس، الى عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا، لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أمیر عبد اللهيان للصحفيين قبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا امس الأربعاء : بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد هذه الفترة؛ معلنا ان رئیس الجمهوریة الاسلامية "السيد ابراهيم رئيسي" سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس لحضور قمة اصدقاء "بريكس"، وكذلك الاتفاق على تحديد موعد في الخريف القادم للزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس الايراني الى بريتوريا.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يصل الى بريتوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

36 قتيلا بحريق غابات في جزر هاواي

تنازلات أميركية لتركيا على حساب الأكراد، ضمن صفقة للشمال السوري + فيديو

وزیر الخارجیة الإیراني یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

الأسرى ينفذون خطوة احتجاجية جديدة تصديا للهجمة الصهيونية على أسرى الشعبية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد خليفة: نؤكد استمرار المقاومة رغم التضحيات

حماس تزف الشهيد أمير خليفة وتؤكد: مقاومة شعبنا مستمرة