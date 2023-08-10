تنازلات أميركية لتركيا على حساب الأكراد، ضمن صفقة للشمال السوري + فيديو

العالم – سوريا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث لفت نورالدين إلى أنه وأثناء الانتخابات الرئاسية في تركيا وقفت روسيا ودول الخليج الفارسي وإيران بقوة وبأساليب مختلفة إلى جانب تعزيز فرص إردوغان للفوز بالرئاسة.

وأضاف أن هذا أتى فيما أن الولايات المتحدة وأوروبا والغرب كله وخاصة عبر وسائل الإعلام شنوا حملة قاسية ضد إردوغان، ووصفته بالدكتاتور، وكانت تتمنى أن ينهزم في هذه الانتخابات.

ونوه إلى أنه وبعد فوز إردوغان فإن الفريق الذي جاء بعد فوزه في السياسة الخارجية والأمن تقريبا هو نفسه، وبالتالي فإن السياسات السابقة يفترض أن تستمر وتتواصل، واستدرك: لكن نجد أن عشية قمة فيليوس الأطلسية كنا أمام تحولات، أسميها "عودة إلى الثوابت" لأن تركيا لم تستدر بشكل جدي ولا أي يوم نحو روسيا أو أيران أو المشرق، ولم تخرج من الدائرة الأطلسية.

وأضاف: تركيا كانت دائما هناك وتناور في الملفات الأخرى التي تستخدمها أوراقا تواجه بها ضغوط حلفائها الغربيين.

وأشار إلى أنه و عشية هذه القمة: كنا أمام مواقف تركية جديدة، أولها زيارة زيلينسكي إلى تركيا، وتأييد إردوغان انضمام أوكرانيا إلى عضوية الأطلسي.. وهو يدرك تماما أن هذا كان سبب الحرب الاستباقية الروسية في أوكرانيا.. وهذا موقف يزعج روسيا، بالإضافة إلى الاتفاق مع أوكرانيا على إنتاج مسيارات مشتركة.

وقال د.محمد نورالدين: "أعتقد أنه أثناء قمة الأطلسي أظهرت المؤشرات أو التسريبات أن يكون الثمن هو تنازلات أميركية لتركيا على حساب الأكراد."

وأكد أن: الصفقة ليست مثبتة رسميا، ولكن هناك كلام حول هذة الصفقة منشور في إحدى الصحف المؤيدة لرجب طيب إردوغان.

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