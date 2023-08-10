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أميركا تريد إعادة هندسة وترتيب العلاقات الإقليمية + فيديو

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2023.08.10 – أكد الخبير في العلاقات الدولية عوني الحمصي أن الولايات المتحدة الأميركية تريد خلط الأوراق مرة أخرى لإعادة ترتيب المنطقة وإعادة هندسة العلاقات الإقليمية بعد التغييرات الإيجابية التي شهدتها سوريا والمنطقة.

العالم سوريا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث أشار الحمصي إلى أن كل الفترات الماضية شهدت تبادل أدوار وظيفية ما بين الأطراف، متسائلاً: "أين هي جبهة النصرة من تعريف الإرهاب، وأين داعش وسائر التنظيمات والتشكيلات الإرهابية الأخرى التي أقامتها تركيا تحت مسميات مختلفة."

وأضاف: بكل تأكيد اليوم الولايات المتحدة الأميركية تريد خلط الأوراق مرة أخرى تحت عناوين وتسميات جديدة، والكل يعلم تماما بأن هناك تخوف أميركي من حالة التقارب والمتغيرات الإقليمية التي حدثت في الآونات الاخيرة، منها القمة الرباعية التي جمعت روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وأشار إلى أن هناك تخوف أميركي مما يحدث من تقارب وإعادة للعلاقات، منها عودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة ترميم العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وحذر من أن هذا هيأ المناخ الإقليمي لإعادة ترتيب المنطقة وإعادة هندسة العلاقات الإقليمية، مبينا أن هذا مبني بالدرجة الأولى على التفاهمات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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