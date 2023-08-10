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الرئيس الايراني:الزيارة الاربعينية تحولت الى مسيرة حضارية

الرئيس الايراني:الزيارة الاربعينية تحولت الى مسيرة حضارية
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" :ان الزيارة الاربعينية تحولت اليوم الى مسيرة حضارية ومظهر من مظاهر المقاومة بفضل الشعوب المتماسكة ضد قوى الهيمنة العالمية.

العالم-ايران

واعتبر "اية الله رئيسي"، خلال تصريحه باجتماع الهيئات الشعبية الناشطة في اقامة مراسم الاربعين، اليوم الخميس، ان "هذه المناسبة العظمى تهدف الى بناء المجتمع والحضارة القرانية".

واكد رئيس الجمهورية، ضرورة توفير كافة الخدمات والدعم اللازم وتعزيز الطاقات المعنوية والثقافية والتضامن بين القطاعات الحكومية والشعبية في ايران والعراق لاجل خدمة الزوار.

كما ثمّن جهود القائمين على تنظيم مسيرة الاربعين المليونية طوال السنوات الماضية؛ داعيا الى تعبئة الخبرات والتجارب المكتسبة وتسخير الطاقات الكامنة لاسيما في ظل الجموع المليونية المشاركة سنويا، بهدف احياء هذه المناسبة الاسلامية الخالدة خلال العام الجاري، بكل شموخ وعظمة وفي اجواء هنيئة اكثر فاكثر.

ووجه "اية الله رئيسي" جميع المسؤولين المعنيين بمن فيهم رؤساء المحافظات الحدودية، بتقديم كامل الدعم والتعاون مع اللجان الشعبية الناشطة في مجال الاربعين، مضافا الى تسخير الطاقات الاعلامية بمشاركة المؤسسات غير الحكومية في سياق الترويج والتغطية المناسبة لهذه المسيرة المليونية.

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