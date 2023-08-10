عباس وهنية يؤكدان على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية

العالم-فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن الاتصال يأتي استمرارا لجهود واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بمصر أواخر شهر يوليو وبدعوة خاصة من عباس.

وجرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات حتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم.

وتم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب الشعب من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة.

كما تم التطرق خلال الاتصال إلى الأحداث المؤلمة التي وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، وتثمين الجهود التي بذلت فلسطينيا ولبنانيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث.