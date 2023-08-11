عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن

العالم - الأميرکيتان

وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.

وأشار أحد كبار أعضاء الكونغرس، إلى أن مثل هذا الإجراء سوف يوسع من قدرة الهيئة التشريعية الأمريكية على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الرئيس الأمريكي، بحسب قوله .