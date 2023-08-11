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الكويت تحذر من عصابة نصب تدعي تمثيل سفارتها في واشنطن

الكويت تحذر من عصابة نصب تدعي تمثيل سفارتها في واشنطن
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذرت الكويت مواطنيها من قيام عصابة "مجهولي الهوية" يدعون تمثيلهم للقسم القنصلي بسفارتها في الولايات المتحدة، ويطالبون بدفع مبالغ مالية مقابل تسجيل طلبة في جامعات أمريكية.

العالم _ الكويت

وقالت السفارة الكويتية في واشنطن، إن مجموعة "من الأفراد مجهولي الهوية تقوم بالادعاء بأنهم يمثلون القسم القنصلي، ويطالبون بدفع مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي الأمريكية، لتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية أو تصديق الشهادات وغيرها من الأمور التعليمية".

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد أكدت السفارة أنها "لا تقوم أبدا بالتواصل مع المواطنين سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية، لطلب مبالغ مالية منهم بأي شكل من الأشكال".

ودعت مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر في تعاملهم مع هذه الاتصالات والرسائل الإلكترونية"، داعية إلى إبلاغها وعدم التجاوب، ودفع المبالغ أو مشاركة أي معلومات أو أوراق رسمية "في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والرسائل".

من الجدير ذكره، أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في أمريكا بلغ نحو 14 ألف طالب، معظمهم في البكالوريس.

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