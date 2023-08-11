الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مصنع للصابون العضوي في لبنان عمره أكثر من 200 عام

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

في لبنان، يقاوم أقدم مصنع للصابون العضوي ظروفا اقتصادية وتجارية صعبة تتمثل في سطوة المنتجات الاستهلاكية وانخفاض قيمة العملة.

العالم - منوعات

والمصنع تديره عائلة عدره الشهيرة في مدينة طرابلس منذ أكثر من مائتي عام.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مصدر نقابي: مامن قرار بإغلاق نهائي لتلفزيون لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. منزل الشهيد إبراهيم النابلسي قائد عرين الاسود يشكل محجا للفلسطينيين

ايران صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المفرج عنها

بعد اختطافهم قبل 18 شهرا.. الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن

تونس: تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل جنسيتين..

بالفيديو.. استشهاد وجرح جنود سوريين في هجوم إرهابي بريف دير الزور

استجابة لمراسلة وجهها عدد من النواب التونسيين.. قيس سعيد يقوم بزيارة غير معلنة لمنشأة طبية وحجز الأرشيف