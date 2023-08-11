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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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قلم رصاص
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شاهد.. مصنع للصابون العضوي في لبنان عمره أكثر من 200 عام
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الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش
في لبنان، يقاوم أقدم مصنع للصابون العضوي ظروفا اقتصادية وتجارية صعبة تتمثل في سطوة المنتجات الاستهلاكية وانخفاض قيمة العملة.
العالم - منوعات
والمصنع تديره عائلة عدره الشهيرة في مدينة طرابلس منذ أكثر من مائتي عام.
تصنيف :
لبنان
منوعات
فيديو
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كلمات دليلية :
مصنع للصابون العضوي
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خريطة الموقع
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