مقاومون یطلقون النار صوب موقع عسكري صهيوني

العالم-فلسطين

ففي أريحا نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة “الفيرد” الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبي مخيم عقبة جبر.

كذلك أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي قرب منطقة سطح مرحبا في البيرة.

وتمكن الشباب الثائر في الخليل من إحراق نقاط عسكرية إسرائيلية مقامة على مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان أن الشبان أحرقوا إطارات سيارات بعدد من النقاط العسكرية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والناشط السابق في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت نادر عويضات بعد اقتحامها لمخيم العروب.

ونادر عويضات أسير محرر، تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال على خلفية نشاطه الطلابي.

وتخرج عويضات مؤخراً من جامعة بيرزيت التي كان منسقاً للكتلة الإسلامية فيها.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 18 عملًا مقاومًا خلال 24 ساعة شملت محاولتي طعن وعمليتي إطلاق نار، وإلقاء عبوة ناسفة وحالة تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين و4 مظاهرات و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.