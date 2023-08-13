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قصف جديد على المواقع الاميركية في سوريا و'المقاومة الشعبية' تتبنى هجمات نهار السبت

قصف جديد على المواقع الاميركية في سوريا و'المقاومة الشعبية' تتبنى هجمات نهار السبت
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

تبنت "المقاومة الشعبية في شرق الفرات" ضد القوات الأميركية في سوريا، الهجمات التي استهدفت القواعد العسكرية الأميركية في منطقة شرق الفرات، بعدة ضربات صاروخية، نهار السبت.

العالم - سوریا

يأتي ذلك في وقت تحدثت وسائل الاعلام المحلية في سوريا عن قصف جديد فجر اليوم الاحد ايضا، شن بصاروخين على الاقل على مواقع قوات الاحتلال الاميركي في حقل كونيكو الغازي في شرق الفرات.

واوضحت المقاومة الشعبية في بيان أن الضربات، استهدفت قاعدة حقل العمر (النفطي) بـ 4 قذائف صاروخية، وقاعدة حقل كونيكو بـ 5 قذائف صاروخية، وقاعدة الشدادي بقذيفة صاروخية واحدة.

كما قامت المقاومة الشعبية بإطلاق عدة مسيرات متفجرة، اصابت ضرباتها المتتالية قاعدة مطار الشدادي العسكري، الذي تتمركز فيه قوات الاحتلال الأمريكي.

ونقلت مجموعات الرصد التابعة للمقاومة اخبارا ان النيران تشاهد من المراكز المستهدفة، في ظل سماع اصوات سيارات الاسعاف والطيران المروحي الامريكي.

وأكدت المقاومة الشعبية في سوريا، أنها مستمرة في دك معاقل القوات الأمريكية المحتلة أينما وجدت، حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي.

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