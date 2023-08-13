انطلاق مسيرة الأربعين المليونية من رأس البيشة جنوبي العراق

العالم - العراق

وانطلق عدد من زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، من رأس البيشة جنوب قضاء الفاو وهي أقصى نقطة في البصرة جنوب العراق رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة متجهين صوب كربلاء المقدسة مشياً على الأقدام للمشاركة في الزيارة الأربعينية .

وبدأ الزائرون بالمشي سيراً على الأقدام صوب كربلاء المقدسة للمشاركة بالعزاء في هذه المناسبة التي تصادف في يوم 20 من شهر صفر الخير.

واعلن الزوار شعاراً لهم (من البَحْر إلى النَحْر ) حيث كربلاء المقدّسة ومرقد الإمام الحسين(عليه السلام) الذي يبعد تقريباً (681) كم.

وهناك مراسيم خاصّة أصبحت تشهدها تلك المناطق لتكون أشبه بالإعلان عن انطلاق مسيرة الأربعين المليونية.

والجدير بالذكر ان رأسُ البيشة هي شبه جزيرة الفاو غير المأهولة بالسكّان، وتقع إلى الجنوب من محافظة البصرة على بُعْد نحو (100 كم) من مركز المحافظة، وتُعدّ نهاية الحدود اليابسة العراقيّة، وقد اتّخذها بعضُ المؤمنين نقطة انطلاق مسيرتهم لإحياء زيارة أربعينيّة الإمام الحسين(عليه السلام).