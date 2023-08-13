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بصواريخ 'دقيقة'

روسيا تقصف مواقع لـ'داعش' في سوريا

روسيا تقصف مواقع لـ'داعش' في سوريا
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

قصفت البوارج الروسية مواقع جماعات "داعش" الارهابية في سوريا بالصواريخ الدقيقة.

العالم - روسيا

كشف مصدر ميداني، أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لإرهابيي "داعش"في البادية السورية.

وأضاف المصدر، أن "مواقع الجماعة الإرهابية، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة".

وأشار الى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم داعش بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت".

وأكّد المصدر، أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".

وأوضح المصدر أن "مسلحين تابعين لجماعة "داعش" نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضية، أفاد مصدر أمني بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

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