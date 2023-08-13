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"الانتقالي" اليمني يعلن السيطرة على معسكر استراتيجي للقاعدة في أبين

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

سيطرت قوات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على معسكر استراتيجي لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين جنوبي البلاد.

العالم - اليمن

جاء ذلك في تصريح لمدير عام شرطة محافظة أبين علي الذيب، نشره موقع "درع الجنوب" الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث قال: إن"القوات العسكرية والأمنية المشاركة في حملة سيوف حوس تمكنت من تطهير معسكر الحجلة التابع لتنظيم القاعدة في مديرية مودية بأبين".

وأضاف أن "القوات تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية في الوديان والشعاب التي تفر لها عناصر التنظيم الإرهابي".

والاثنين، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية ضد ما سماها "عناصر القاعدة" في المديريات الوسطى بمحافظة أبين.

واختار المجلس اسم "سيوف حوّس" للحملة، وقال إنها بمثابة "امتداد لحملة سهام الشرق" التي أطلقها العام الماضي، ضد "العناصر الإرهابية".

وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وكان المجلس أعلن في 18 سبتمبر/ أيلول 2022، سيطرته الكاملة على معسكر "عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم "القاعدة" في أبين.

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"الانتقالي" اليمني يعلن السيطرة على معسكر استراتيجي للقاعدة في أبين

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