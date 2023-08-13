اللوء سلامي يحذر: العدو سيكون له مخطط للسنة الدراسية الجديدة

العالم- ايران

وفي حديثه خلال المؤتمر الثاني لمعلمي الثورة الاسلامية، قال اللواء سلامي: ان ثورة ايران الاسلامية جاءت من اجل تغيير شكل العالم استمرارا لرسالة الانبياء، وأن الميزة الاساسية لثورتنا هي تحرير الانسان من عبودية الطواغيت العصرية.

وأشار اللواء سلامي الى الاهداف الحضارية للثورة الاسلامية ومحاولات القوى الاستكبارية لمواجهتها ومحاربتها، وقال: ان الحرية والعدالة والكرامة الانسانية والاخلاق والمعنويات هي من اهداف الثورة الاسلامية، الا ان نطاق هذه الشعائر قد يمتد الى ميدان مصالح القوى العالمية، لذلك وقف جميع شياطين العالم في مواجهة هذه الثورة.

يتبع..