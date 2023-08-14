شاهد.. أوديسا المهمة لتصدير الحبوب الاوكرانية تحت رحمة مسيرات روسيا

سلطات مدينة أوديسا الساحلية قالت إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في عدة موجات من الهجمات الليلية التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ. وقالت سلطات المدينة إن عدة حرائق اندلعت جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة؛ كما أدت موجة الانفجار إلى إلحاق أضرار بنوافذ وشرفات عدة أبنية وبالسيارات المتواجدة في المكان؛ فيما يحاول رجال الاطفاء إخماد الحرائق.

قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب قالت إن دفاعاتها الجوية كانت بالمرصاد ودمرت جميع الطائرات المسيرة وعددها خمسة عشر بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على مدينة أوديسا.

وكثّفت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات في البحر الأسود، منذ انسحبت موسكو من اتفاق الشهر الماضي كان يسمح بشحن الحبوب بشكل آمن من الموانئ الأوكرانية.

ومنذ انسحابها، قصفت موسكو موانئ في منطقة أوديسا كانت مهمة لتصدير الحبوب الأوكرانية في ظل الاتفاق.

هذه الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات تأتي بعد يوم على إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة شحن كانت متوجّهة إلى إزمايل، وهي مدينة مطلة على نهر الدانوب في أوديسا. وهي أول مرة تطلق فيها روسيا النار على سفينة تجارية خارج أوكرانيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

وقالت السلطات الاوكرانية إن الحادث يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي للبحار، وعملا من أعمال القرصنة وجريمة ضد سفن مدنية من دولة ثالثة في مياه دول أخرى؛ وان كييف ستتوصل إلى كل الاستنتاجات الضرورية وستختار أفضل رد ممكن.

