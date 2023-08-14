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قتلى وجرحى بانفجار في فندق بأفغانستان

قتلى وجرحى بانفجار في فندق بأفغانستان
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 7 بانفجار وقع في فندق بإقليم خوست جنوب شرق أفغانستان.

العالم- افغانستان

وذكر المكتب الإعلامي بالإقليم أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في انفجار وقع في فندق، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار.

ووفقا لتقارير إعلامية أفغانية، فإنه يعتقد أن غارة جوية استهدفت فندق "قاري زدران" في محافظة خوست، والذي يزوره بشكل متكرر فصيل حافظ جول بهادور من مقاتلي حركة "طالبان" باكستان.

وحسب المعلومات الأولية، تم الإبلاغ عن وقوع العديد من الضحايا. فيما أكدت السلطات الباكستانية أن قواتها العسكرية لم تنفذ أي غارة جوية.

وقد أعلن خالد زدران المتحدث باسم إدارة الأمن في العاصمة الأفغانية كابل، أن انفجارا وقع في فندق بالقرب من مسجد سبين وسط خوست قتل وجرح فيه لاجئون من وزيرستان وعدد من سكان الإقليم.

وأفاد بأنه تم نقل 3 قتلى و7 جرحى إلى المستشفى.

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