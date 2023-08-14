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المسيرات الإيرانية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية الروسي - 2023

المسيرات الإيرانية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية الروسي - 2023
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

استعرضت وكالة الأنباء الروسية ، في تقرير لها، المعدات العسكرية الإيرانية المتطورة والطائرات المسيرة المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية للجيش الروسي -2023.

العالم - ايران

واشارت وكالة تاس للانباء إلى المعرض الدولي للصناعات العسكرية الروسي لعام 2023 ، وذكرت أن إيران قدمت مجموعة واسعة من طائراتها المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الرصد الراديوية في هذا المعرض.

وأضاف هذا التقرير: على وجه الخصوص ، تم عرض طائرات آرش وأبابيل 5 وكرار ، وكذلك منظومة هانتر -2 للحرب الإلكترونية القادرة على رصد الطائرات المسيرة من مسافة 200 كيلومتر ، في جناح الدفاع الإيراني في معرض الصناعات العسكرية الروسي .

وزار وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويغو" جناح إيران في هذا المعرض برفقة وفد مرافق ، وتحدث مع مسؤولي الجناح الايراني عن كثب و فحص معدات الدفاع الإيرانية والطائرات المسيرة .

وأكد أحد المسؤولين في الجناح الإيراني في المعرض لوسائل الإعلام الروسية أن طهران مستعدة تمامًا للتعاون الدفاعي مع روسيا.

واشارت وكالة تاس إلى المعدات الدفاعية الإيرانية المختلفة في هذا المعرض ، كما لفتت الى ان الجناح الايراني يعرض طائرة بدون طيار "شاهين" الهجينة ؛ وهي أيضًا أول طائرة بدون طيار رقمية مصنوعة في إيران. ويمكن لطائرة شاهين ، المجهزة بخمسة محركات إلكترونية ، الطيران لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات والتحليق الى ارتفاع نحو أربعة كيلومترات.

وواصلت وكالة أنباء تاس تقريرها عن الجناح الإيراني في هذا المعرض وأضافت: جناح إيران ، الذي يضم عدة أقسام ، يحتوي أيضًا على قنابل موجهة GB125 وطائرات تدريب ياسين وصواريخ كروز CM-300 المضادة للسفن.

ويقام المعرض العسكري التقني للجيش الروسي لعام 2023 في مركز باتريوت للمعارض في موسكو بين 14 و 20 أغسطس .

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المسيرات الإيرانية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية الروسي - 2023

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