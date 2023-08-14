لبنان .. باسيل يعلن ترشحه لرئاسة الوطني الحر

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وقال باسيل في كلمة الترشح: إن العاشر من أيلول هو موعد انتخابات رئاسة التيار، كما أنه موعد نؤكد فيه التزامنا بنظامنا وأن نكون مؤسسة تتقيد بقرار وارادة المنتسبين لها وتنبثق سلطتها من الناس.

أضاف: أي منتسب تتوفر فيه الشروط القانونية ويتمتع بالأهلية وبقدرة قيادة التيار أو غير راض عن قيادتي للتيار أو ادارته تنظيميًا ويملك مشروعًا أفضل، إلى الترشح وأنا سأقبل بالنتيجة وألتزم برئاسته للتيار.

وتطرق باسيل إلى التزكية التي حصلت على رئاسة التيار على دورتين سابقتين، واصفًا إياها بـالديمقراطية ولكن بنتيجة حاسمة لصالح المرشح الوحيد الذي لم ينافسه أحد، وقال: إن نظام التيار رئاسي وهو الحزب السياسي الوحيد في لبنان الذي ينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 ألف منتسب بلائحة مقفلة مع نائبين للرئيس: الأول للشؤون السياسية والثاني للشؤون الادارية. وأنا سأختارهم وأعلن عنهم بالمهلة المحددة في 25 آب، كما سأقوم بتعيين نائبين آخرين بمهام محددة حسب النظام.

أضاف: قدمت في المؤتمر الوطني في 14 آذار الماضي رؤيتي للتيار 2030، وهي برنامجي الانتخابي على أساس ثلاثة محاور: تيار فاعل، مجتمع قادر وكيان فريد. التيار الفاعل أنتم مع المحاسبة أو مع العقاب، مع الالتزام أو التفلت، مع القضية أو الانانية، مع التيار أو تيارات، مع صلابة أو ميوعة. وبالمجتمع القادر أنتم مع المودع أو مع المصرف، مع الاستقلالية أو التبعية، مع المواجهة أو المنظومة، مع الصندوق أو الصناديق، مع العلمانية أو الطائفية وبالكيان الفريد أنتم مع التجذر أو التخلي عن الهوية مع العودة أو التوطين، مع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الحالي.

وختم: بكل هؤلاء معروف أين أنا وأنتم مدعوون لتقرروا موقعكم، فمن مع جبران يقولها في الانتخابات، أما من هو ضد فليعبر بترشيح نفسه، ولكن بعد الانتخابات الكل يلتزم بالنتيجة ونضع سوية حدا للتشكيك بالتيار وبقوته.

ويترأس باسيل التيار منذ عام 2015، وخلف في الموقع والد زوجته العماد ميشال عون الذي بات في عام 2016 رئيساً للجمهورية اللبنانية. ويشغل باسيل رئاسة «التيار»، وهو أحد أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، منذ ذلك الوقت.