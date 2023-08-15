قوات اسرائيلية تقتل شابان فلسطينيان في أريحا

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشابين محمد نجوم وقصي ربحي استشهدا بعد إصابتهما برصاص في الصدر خلال مواجهات عنيفة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل لاعتقال أحد الشبان، فاندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد الشابين.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر أبو العسل من منزله.

وقد شيع أهالي مخيم عقبة جبر في أريحا الشهيد محمد نجوم إلى مقبرة الشهداء في المخيم.

وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الضحايا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى احد عشر شهيدا، في حين ترتفع حصيلة ضحايا الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية في فلسطين الى مئتين واربعة وعشرين شهيدا، بينهم ثلاثة واربعون طفلاً وأحدی عشرة سيدة وثمانية مسنين وفق مرصد شيرين الفلسطيني.

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط في محيط ومداخل بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن موقعا عسكريا تابعا له في المنطقة تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات أو أضرار.

في حين أعلنت مصادر أن مقاومين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة دوتان غرب بلدة يعبد ولاذوا بالفرار.

وأفاد شهود عيان بأن شبان فلسطينيين رشقوا بالحجارة جنود الاحتلال الذين اقتربوا من مداخل بلدة يعبد خلال قيامهم بعمليات تمشيط بحثا عن المهاجمين.