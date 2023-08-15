الشارع الإسرائيلي.. إنقسام ومواجهة

العالم – البوصلة

واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء وخصوصا العسكريين في الاحتياط، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "البوصلة" من رام الله الباحث في الشأن الإسرائيلي أشرف عكة.. ونحاوره هذه الأسئلة:

1- الصدام لو حصل في الداخل الإسرائيلي كيف سيكون الوضع بعده؟ وهل حكومة نتنياهو مستعدة لمثل هذه السيناريوهات؟

2- مئة موقع جديد انضمت لنقاط الاحتجاجات في الكيان بداية من تل أبيب وحيفا و وصولا للقدس المحتلة، كيف سينعكس هذا الأمر إذا تمت الدعوة لإضراب عام في الكيان؟

3- قبل أيام خرجت قيادات الاحتلال لتؤكد أن عمليات الإضراب التي طالت سلاح الجو الإسرائيلي أفقدته القدرة على المناورة، وبالتالي الاحتجاجات هل من الممكن أن تؤدي إلى تهشيم الجيش الإسرائيلي من الداخل؟

4- هل من الممكن أن نرى مواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي أو ميليشات اليمين المتطرف والمتظاهرين؟

5- لماذا لم تقم الولايات المتحدة بأي خطوة حقيقية لإنهاء الأزمة في الكيان؟ وهذا التصرف من واشنطن هل يمكن اعتباره محاولة منها لجعل اليمين المتطرف يصطدم بالشارع الرافض له؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..