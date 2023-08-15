النجم البرازيلي 'نيمار' ينتقل إلى الهلال السعودي رسميا

العالم - السعودية

وأعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحبّ الهلال عبر حسابه على تويتر بنجمه الجديد قائلاً: "الموهبة الرائعة... التي تجذب انتباه الجميع..". وظهر نيمار في مقطع فيديو قائلا: "أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

وقال نيمار عقب إعلان انضمامه لنادي الهلال: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

ورحل نيمار دا سيلفا عن صفوف النادي الباريسي بعد أن أمضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 173 مباراة، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة.

وحقق نيمار (31 عاماً) مع نادي باريس سان جيرمان عددا من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وارتدى النجم البرازيلي قميص منتخب "السامبا" في 124 مباراة دولية، أحرز خلالها 77 هدفاً وصنع 56 آخرين.

ووفقا صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال سيقدم صفقة نيمار،غدا ،في حدث ضخم في الرياض.

وكتب ، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين".

وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".

وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.