الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان يعيد فتح مجاله الجوي بالقطاع الشرقي في البلاد

السودان يعيد فتح مجاله الجوي بالقطاع الشرقي في البلاد
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.

العالم - السودان

وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان: "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023م".

يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة".

روابط ذات صلة

السودان.. نفاد الغذاء وغياب الرعاية الصحية يهدد الملايين

تجدد الاشتباكات العنيفة في السودان.. والبرهان يتهم الدعم السريع بالغدر والخيانة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان يعيد فتح مجاله الجوي بالقطاع الشرقي في البلاد

ليبيا.. الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس

شاهد.. تداعيات تهديد السيد حسن نصرالله على واقع الاحتلال

شاهد بالفيديو.. ماذا ستفعل معادلة "العصر الحجري" للسيد نصرالله استراتيجياً بكيان الاحتلال؟

مسؤول ايراني يرد على موقف السفير البريطاني من الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ"

قاليباف يتقدم بالترشيح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة