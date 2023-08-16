أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

صحيفة كيهان:

"إسرائيل " تتلقى صفعة قوية.. إنفجار هائل في مصانع البيت العسكرية.

صحيفة خراسان:

إنفجار ضخم غامض قرب تل أبيب في أكبر مصانع للصواريخ بفلسطين المحتلة.

- جمهوري اسلامي ..

بدأ عمليات الإنتاج من المرحلة الحادية عشر لحقل بارس الجنوبي الغازي الضخم بالخليج الفارسي.

- افكار ..

المساعد الأول لرئيس الجمهورية يؤكد إستمرار وتيرة تراجع معدلات التضخم في البلاد.

- جوان ..

السيد حسن نصر الله.. لن يبقى شيئ اسمه "إسرائيل" في اية حرب مقبلة .

- اطلاعات ..

الأمين العام لحزب الله لبنان بذكرى حرب 33 يوما .. سنعيد "إسرائيل" للعصر الحجري.

- سياست روز ..

إستمرار أجواء الادانات الدولية الواسعة النطاق لجريمة مرقد شاهجراغ الإرهابية بشيراز.

- عصر توسعه..

المتحدث بإسم الحكومة.. لاصلة بين تبادل السجناء وتحرير أموال ايرانية مع المفاوضات النووية.

- مردم سالاري ..

جمهورية بوركينوفاسو الأفريقية تلغي إتفاقيات إستعمارية مبرمة مع فرنسا .

- ابرار..

منظمة الأمم المتحدة تحذر من خطر توسيع "داعش" لهجماته ونشاطاته الإرهابية بسوريا والعراق.

- ايران ..

الرئيس الروسي يتحدث عن نهاية حقبة الاحادية القطبية بالعالم وينعت أمريكا بالإستعمار الجديد.

- رويش ملت ..

مصرع واصابة مالايقل عن عشرة أشخاص في تفجير إرهابي بولاية خوست الأفغانية .

أهم المقالات:

1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن انحسار النفوذ الفرنسي في القارة الافريقية في مقالها( بوركينو فاسو تلغي إتفاقيات إستعمارية مع فرنسا) قائلة ..

بقرار من رئيس الجمهورية الغت بوركينوفاسو عدة اتفاقيات مبرمة مع فرنسا على اساس كونها اتفاقيات فرضت على هذا البلد الافريقي باطار ظلال نفوذ حقبة الاستعمار الفرنسي بافريقيا.

( ان هذا الحدث يعكس واقع تسارع وتيرة انحسار وتضاؤل النفوذ الفرنسي المبني على امتدادات الحقبة الإستعمارية البائدة بأفريقيا )

ان فرنسا تواجه واقع انحسار متسارع لنفوذها ولمصالحها التجارية والاقتصادية بافريقيا حيث وضعت انقلابات في بلدان مثل مالي وبوركينوفاسو وبلدان افريقية اخرى نهاية للتواجد العسكري وللنفوذ الفرنسي في هذه البلدان , وجاء الانقلاب العسكري بالنيجر ضربة قاصمة اخرى لفرنسا وللنفوذ الفرنسي بافريقيا.

2- سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان( نهج للتفاوض ام لرفض التفاوض) كتبت صحيفة سياسة روز عن الاجواء التي ترتبط بالحرب في اوكرانيا ..

صرح مستشار الرئيس الاوكراني بأن كييف مستعدة لدخول مفاوضات مع موسكو, وقد تنعش هذه العبارة الامال بوقف الحرب باوكرانيا ,الا ان ميخايلو بودولياك اضاف ان لدى كييف شروطا خاصة ابرزها محاكمة المسؤول عن اشعال نيران الحرب ودفع روسيا لغرامات واقامة منطقة عازلة بالاراضي الروسية و خروج القوات الروسية من الاراضي الاوكرانية و القرم.

( في الواقع نسف هذا المسؤول الأوكراني المفاوضات قبل بدءها ولم يبق شيئا للتفاوض حوله فما يريده بهذه الشروط استسلاما روسيا مستحيلا)

ان طرح شروطا كهذه بعيدة عن الواقع الميداني وموازين القوى وبعيدة حتى عن اساس العوامل التي ادت لاندلاع هذه الحرب , يعني اصرارا غريبا على رهان الحل العسكري الفاشل واستمرار نزيف الدماء والدمار.

3- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن بيان للامم المتحدة يقول ( طالبان لم تتغير ) جاء فيه ..

بمناسبة مرور عامين على سيطرة حركة طالبان الافغانية على السلطة بكابول تحدث بيان صادر عن منظمة الامم المتحدة عن الاوضاع والاجواء بافغانستان في ظل حكم طالبان .

( بيان الأمم المتحدة أكد بصراحة انه من الخطأ القول ان طالبان تغيرت واتعظت من اخطاءها فطالبان اليوم نفسها طالبان قبل عقدين)

البيان الاممي الذي حمل تواقيع نحو ثلاثين خبيرا بالمنظمة في الشؤون الافغانية استعرض قائمة طويلة من ممارسات ومواقف طالبان خلال عامين ومنبينها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بين اعدامات وتصفيات ميدانية بدون اي محاكمات, واعمال تعذيب الى جاني حرمان المرأة الافغانية من العمل والدراسة وممارسة تمييز اتني وطائفي مقيت في التعامل مع مكونات الشعب الافغاني , والى اخر القائمة . وخلص التقرير بالقول ان طالبان لم تتغير ابدا ولا توجد اية مؤشرات لاتعاظها من اخطاءها بالماضي .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( عاصفة تطرف في أمريكا) ..

تشهد الوايات المتحدة مؤشرات تعكس تفاقم التطرف باشكال مختلفة بالمجتمع الامريكي , تطرف ساهمت اجواء الانتخابات الرئاسية المقبلة في اذكاءه .ان ما يحدث بامريكا اليوم تجاوز عن دائرة التطرف العنصري والاتني المعهود ,حيث تشهد امريكا تطرفا سياسيا ممزوجا بتاثيرات عنصرية في العديد من الحالات لصالح هذا المرشح الرئاسي المحتمل او ذاك .

( هناك مخاوف جدية بأمريكا بشأن تحول الشروخ الداخلية بالمجتمع الأمريكي بشأن الإنتخابات والتي تمتزج بميول عنصرية الى اعمال عنف)

وما حدث في حادث مصرع امريكي مسن هدد بايدن بالقتل ومواجهة مرشحين محتملين بالانتخابات تهديدات بالقتل , مؤشر على مدى خطورة الاوضاع بامريكا, خاصة وةان ترامب الذي قد يواجه احكاما بالسجن يحظى على تاييد واسع من مجموعات عنصرية متطرفة مسلحة .

5- اعتماد ..

صحيفة اعتماد سلطت الضوء على تحذيرات الامم المتحدة من خطر داعش في تقريرها( المنظمة الدولية و خطر "داعش" بسوريا والعراق)..

تقرير الامم المتحدة الذي صدر امس الثلاثاء, اكد ان تنظيم داعش الارهابي بصدد اعادة تنظيم صفوفه في سوريا والعراق مرة اخرى .

( حسب المنظمة الدولية يخطط "داعش" لتجنيد عدة آلاف من فلوله السابقة ومن مجندين من مخيمات لعوائل داعشية مقامة بسوريا والعراق)

وحسب الامم المتحدة ايضا , يبدو ان داعش بصدد استخدام تكتيكات جديدة للحد من خسائره عبر ارسال عناصره بين مواطني البلدين تحينا لفرصة مناسبة لتنفيذ تفجيرات وهجمات لا تكلف التنظيم خسائر كبيرة. وبصورة عامة تقول الامم المتحدة ان داعش بصدد استعادة انفاسه في سوريا والعراق وان خطره قد يزداد مستقبلا.