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بحسب مؤسسة 'كبلر'..

قفزة في صادرات النفط الإيراني للصين.. الأعلى منذ 10 سنوات!

قفزة في صادرات النفط الإيراني للصين.. الأعلى منذ 10 سنوات!
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة " كبلر " أن صادرات نفط الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى الصين حطمت الرقم القياسي خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة التي بلغت في الشهر الميلادي الحالي نحو مليون و500 الف برميل يوميا.

العالم - إيران

وتابعت المؤسسة قائلة: ان صادرات ايران من النفط شهدت زيادة في العام الميلادي الجاري وذلك لأنها ازدادت قوة من الناحية الجيوسياسية، حيث أن معظم شحن نفطها يتوجه الى الصين.

واعتبرت الصين بأنها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والتي استوردت في الشهر الميلادي الحالي حوالي مليون و500 الف برميل من النفط الايراني يوميا.

وقد بلغ متوسط ​​استيراد النفط لهذا البلد من إيران في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 917 ألف برميل يوميا.

وأدى ارتفاع أسعار نفط برنت بنسبة الخمس أواخر شهر حزيران الماضي الى زيادة الطلب لإستيراد النفط الايراني لرخص قيمته، حيث يتم شراء معظم هذا النفط من قبل المصافي المستقلة في شاندونغ.

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بحسب مؤسسة 'كبلر'.. قفزة في صادرات النفط الإيراني للصين.. الأعلى منذ 10 سنوات!

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