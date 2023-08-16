الرئيس السوري يصدر مرسوما جديدا بهذه التفاصيل..

العالم - سوريا

وجاء في المرسوم ما يلي :



1. (http://sana.sy/) ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.



2. ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م وفقاً لما يلي:



أ ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغت خدمته لاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.



ب ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.