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الرئيس السوري يصدر مرسوما جديدا بهذه التفاصيل..

الرئيس السوري يصدر مرسوما جديدا بهذه التفاصيل..
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جديدا حول إنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين).

العالم - سوريا

وجاء في المرسوم ما يلي :

1. (http://sana.sy/) ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.

2. ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م وفقاً لما يلي:

أ ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغت خدمته لاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.

ب ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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