شاهد.. أطفال غزة المحاصرون يطالبون بحقهم المشروع

العالم - مراسلون

يزن وعمر ليسو من اجل النزهة فلا متسع للترف عند أطفال قطاع غزة الذين يضطرون للعمل مع ابائهم لتوفير مصروفهم اليومي« في ظل الحصار الذي زاد من نسبة الفقر وارتسم ظلمه على وجوه ابناء هذا الصياد.



وقال الصیاد أبو عمر نسمان لمراسلة قناة العالم: "إن الحصار خانق والوضع صعب جدا بحث لا نستطيع أن نأمن لقمة عيشنا، والحصار على غزة لم يقتصر على اليابسة بل وصل إلى البحر ويمعنا من ممارسة مهنة الصيد".

وقال عمر نسمان نجل الصياد أبو عمر من أهلي غزة لمراسلة العالم: "نريد أن نعيش دعونا وشأننا، نريد أن نعيش كباقي الأطفال".

في هذه الايام يتجهز الأطفال للذهاب للمدارس فيشترون الكسوة والحقائب والقرطاسية بينما محمد وكريم يساعدون والدهم في غزل شباك الصيد ليجدوا ما يأكلوه في آخر اليوم.



كيف؟ سؤوال مشروع لطفل لا يعرف عن طفولته الا ما ارداه الاحتلال .. وبينما يغزل هؤلاء الأطفال شباك الصيد كان نظم أقرانهم ينظمون وقفة احتجاجية في ميناء غزة ليسألوا العالم عن حقوقهم المسلوبة.

وقالت الطفلة كفاح الحداد مشاركة في وقفة غضب لكسر الحصار: " نحن لا نستطيع النوم من صوت الطائرات، والكهرباء طوال اليوم مقطوعة، نحن نطالب بعيشة هنية كباقي اطفال العالم، نرجع حقنا المسلوب من كيان الاحتلال".

مصير يزن وعمر ينتظر الالاف في ظل استمرار الحصار فالاحتلال يعدم الطفولة في فلسطين عن سبق اصرار وتخطيط.

سبعة عشر عاما ولدت فيها أجيال وتسلمت اجيال جديدة وجع الحصار الذي لا زال المجتمع الدولي يغض البصر عنه بينما يخط فصل جديدا من فصول حقوق الانسان التي لا تطبق على الانسان حينما يكون على الأرض الفسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..