الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أطفال غزة المحاصرون يطالبون بحقهم المشروع

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

احتجاجا على استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة نظم مجموعة من الأطفال وقفة في ميناء غزة للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين ومضايقاته للصيادين.

العالم - مراسلون

يزن وعمر ليسو من اجل النزهة فلا متسع للترف عند أطفال قطاع غزة الذين يضطرون للعمل مع ابائهم لتوفير مصروفهم اليومي« في ظل الحصار الذي زاد من نسبة الفقر وارتسم ظلمه على وجوه ابناء هذا الصياد.

وقال الصیاد أبو عمر نسمان لمراسلة قناة العالم: "إن الحصار خانق والوضع صعب جدا بحث لا نستطيع أن نأمن لقمة عيشنا، والحصار على غزة لم يقتصر على اليابسة بل وصل إلى البحر ويمعنا من ممارسة مهنة الصيد".

وقال عمر نسمان نجل الصياد أبو عمر من أهلي غزة لمراسلة العالم: "نريد أن نعيش دعونا وشأننا، نريد أن نعيش كباقي الأطفال".

في هذه الايام يتجهز الأطفال للذهاب للمدارس فيشترون الكسوة والحقائب والقرطاسية بينما محمد وكريم يساعدون والدهم في غزل شباك الصيد ليجدوا ما يأكلوه في آخر اليوم.

كيف؟ سؤوال مشروع لطفل لا يعرف عن طفولته الا ما ارداه الاحتلال .. وبينما يغزل هؤلاء الأطفال شباك الصيد كان نظم أقرانهم ينظمون وقفة احتجاجية في ميناء غزة ليسألوا العالم عن حقوقهم المسلوبة.

وقالت الطفلة كفاح الحداد مشاركة في وقفة غضب لكسر الحصار: " نحن لا نستطيع النوم من صوت الطائرات، والكهرباء طوال اليوم مقطوعة، نحن نطالب بعيشة هنية كباقي اطفال العالم، نرجع حقنا المسلوب من كيان الاحتلال".

مصير يزن وعمر ينتظر الالاف في ظل استمرار الحصار فالاحتلال يعدم الطفولة في فلسطين عن سبق اصرار وتخطيط.

سبعة عشر عاما ولدت فيها أجيال وتسلمت اجيال جديدة وجع الحصار الذي لا زال المجتمع الدولي يغض البصر عنه بينما يخط فصل جديدا من فصول حقوق الانسان التي لا تطبق على الانسان حينما يكون على الأرض الفسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

عناق بعد 14 عاما يجمع غفران الزامل ووالدة الأسير حسن سلامة + فيديو

غفران الزامل... قصة عروس فلسطينية تتحدى 48 مؤبدا + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العزي: قيود تحالف العدوان على مطار صنعاء تتصادم مع السلام

نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري

صحيفة: العائلة المالكة البريطانية قد تنقرض

شاهد.. تفاصيل بدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية

سفينة حنظلة ترسي في ميناء أوسلو بعد انتهاء جولتها الأولى لكسر الحصار عن غزة

القوات الايرانية المسلحة: مناورات حرس الثورة تحذير للأعداء