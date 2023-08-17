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هاشتاغ.. حرائق هاواي و ردود فعل بايدن + فيديو

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

ولاية هاواي الأميركية، الولاية المشهورة بشواطئها وأماكنها السياحية أصبحت مسرحا لحرائق لم تشهدها الولاية منذ عقود.

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إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية في الولاية لم تحرك ساكنا للرئيس جو بايدن.. أكثر من مئة قتيل ودمار هائل خلفته الحرائق.

وبينما أهالي هاواي يشاهدون منازلهم وممتلكاتهم تحترق، كان بايدن يستمتع بعطلته على الشاطئ في ديلاوير.

بايدن رفض حتى التعليق على الحرائق في هاواي، وحين تحرك تحرك لطلب المال لإرساله إلى..؟ لا ليس هاواي.. بل إلى اوكرانيا.

إنتقادات لاذعة لبايدن على مواقع التواصل وصلت إلى الناشطين العرب.. "أبو حمد" علق هنا: مذيعة تسأل الرئيس بايدن قبل قليل: هل لديك أي تعليق حول زيادة عدد الوفيات في حرائق جزيرة ماوي؟ فقال وهو يبتسم: لا تعليق. وانتقاد حاد للرئيس الأميركي بسبب رده الذي وصف بأنه غير مبال وقاس في وقت وصلت فيه الوفيات قرابة مئة إنسان في ولاية هاواي الأميركية.

"باقر العساف" ايضا علق: مقتل 93 شخصا وتحذير من ارتفاع القتلى في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية نتيجة حرائق الغابات، في وقت بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على 40 مليار دولار مساعدات.. لكن ليس لهاواي، وإنما لأوكرانيا.

وإلى "زهير" الذي غرد: إعادة إعمار ما سببة الإعصار من حرائق أحرقت مدينة هاينا أربعة مليار دولار.. والرئيس الأميركي بايدن طلب 24 مليار دولار مساعدات لكن إلى خراب أوكرانيا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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