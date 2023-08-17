كوريا الشمالية ستطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات قريبا

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن كوريا الجنوبية، تعتقد أنه من المرجح أن تطلق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس في نهاية أغسطس الجاري أو أوائل سبتمبر المقبل، بعد إجراء تحسينات على التكنولوجيا السابقة.

وقد تجري كوريا الشمالية تدريبات قد تشمل إطلاق صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية استراتيجية.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، التوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لحضور قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حول سبل تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.

وستعقد القمة الثلاثية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة في يوم 18 من هذا الشهر،"غدا"، وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الياباني ووزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي أمريكي إن قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيقدمون سلسلة من المبادرات المشتركة في القمة بشأن العلوم والتكنولوجيا والتعليم والدفاع.

كما ذكرت وسائل إعلام يابانية أن القمة الثلاثية تضيف أهمية تاريخية، وتأمل الولايات المتحدة في اغتنام هذه الفرصة لإنشاء آلية تعاون ثلاثية لا يمكن تدميرها حتى لو تغيرت سلطة الحكم.