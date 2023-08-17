لبنان يغرق في الظلام بعد توقف شبكة الكهرباء بسبب نقص الأموال

العالم - لبنان

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين وعن المرافق الأساسية في البلد.

وأوضحت أنها سبق وطلبت بموجب كتاب إلى مصرف لبنان بتحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار لحساب المشغل وذلك وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه.

وأوضح بيضون أن "هذه السياسة نتيجة توجه وزير الطاقة، وعدم معالجة الأزمة منذ 30 عاما، وهو ما يوصلنا دائما إلى هنا"، مشيرا إلى أنه "يجب على مديرية الإنتاج في كهرباء لبنان أن تكون قادرة على تشغيل المعامل وأن تعزز الموارد البشرية لكهرباء لبنان، لأنه لم يعد لدينا إمكانية لطلب الدولارات لأن البلد في حالة انهيار والخزينة مفلسة وكهرباء لبنان مفلسة وبالتالي يجب عليهم تغيير السياسة".