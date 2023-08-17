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اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية سينتقم لدماء شهدائه ويطرد اميركا من المنطقة

اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية سينتقم لدماء شهدائه ويطرد اميركا من المنطقة
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي إن الحرس الثوري سينتقم لدماء شهدائه وسيطرد أميركا من المنطقة بالتأكيد.

العالم - ايران

وخلال اجتماع اعضاء المجمع الاعلى لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة، اشار اللواء سلامي الى اجتماع قادة حرس الثورة مع قائد الثورة قبل 4 اعوام بحضور القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، معتبرا كل هزائم استراتيجيات الأعداء في جغرافيا العالم الإسلامي بانها مدينة لجهود هذا الشهيد الشامخ ورفاقه.

وأكد القائد العام للحرس الثوري في هذا الاجتماع مخاطبا الأعداء: أن حرس الثورة سينتقم لدماء شهدائه وسيطرد أميركا من المنطقة بالتأكيد.

وفي جانب آخر من كلمته، استعرض اللواء سلامي قدرات وأداء الحرس الثورة الاسلامية في المجالات العسكرية والأمنية والاستخبارية والعلمية والاقتصادية والصحية والاعلامية والبناء وتقديم الخدمات وخلق الأمل.

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اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية سينتقم لدماء شهدائه ويطرد اميركا من المنطقة

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