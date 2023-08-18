لبنان بين خطابي الحوار والتحريض

العالم – استوديو بيروت

مفترق خطير يمر به اللبنانيون في لحظة تاريخية دقيقة في بلد اثخن تاريخه جراح الحرب الاهلية التي جعلت من لبنان منصة لرسائل ومواقف خارجية بين عواصم اقليمية ودولية تتعدى مصالحها هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بدوره.

لبنان الذي يمر اليوم بفراغين في مؤسسته الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وبأزمات مالية واقتصادية خطيرة يتجاوز بعض أفرقائه الخطوط السياسية لنقل الخلافات الى النسيج الاجتماعي في حملة تحريضية بالغة الاثر من فريق على اخر.

سياسيا حوار شامل بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول ملف رئاسة الجمهورية وملفات اخرى فرنسا تضع رساله بعهده النواب للاجابه على اسئله اشكاليه تمهيدا لدعوه الحوار، فماذا في الكواليس السياسية وايضا الساحة الشعبية وماذا تحمل المرحلة المقبلة من تحديات؟



وحول تفسير وتقييم الوضع اللبناني اليوم في هذا الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية الذي يسيطر على الشارع والذي يعمل على تعظيم اي حدث او نصل لبعض الاحداث الى الدم وهذا ما حصل في حادثة الكحالة، اكد الاعلامي والكاتب السياسي غسان سعود من بيروت، انه اذا تمت العودة الى أعوام 2005 2009 2023، فنحن نجد اننا كنا امام فريق سياسي كبير جدا، طائفيا يمثل الطائفة السنية والطائفة الدرزية وجزء كبير من الطائفة المسيحية مع عدة اعلامية هائلة وجيوش وتعبئة وسياسيين واعلاميين وغيرهم

وقال سعود: واليوم كل هذا المشهد لم يعد موجودا، فنحن امام فقط تلفزيون ومعه عدة من اجل العمل وبعض الافرقاء السياسيين الذين هم جغرافيا وعدديا قليلو العدد، منوها بوجود توتر هائل عند الجمهورين كبير وتوتر موجود في الجمهور المؤيد للمقاومة، لا يعلم حجم خصمه كونه شاهده على التلفزيون وظن انه كبير جدا وانه يستدعي كل هذا التوتر وفي الحقيقة هو خصم صغير.

ولفت سعود الى أن هذه المعركة كانت مع فريق سياسي اصبحت مع معركه تلفزيون ومع عدة من اجل تغذية هذا التلفزيون ومن اجل تحريض الناس وتعبئتهم.

واستعرض البرنامج ما قاله النائب مارك ضوء على منصة"اكس" قائلا:" دفاعا عن الدولة والدستور والمؤسسات لقيامة لبنان حسم 31 نائبا من المعارضة خيارهم بالمواجهة واتخذوا موقفا حاسما لانتخاب رئيس الجمهورية ورفض الحوار مع حزب الله والمعطلين وتمسكوا بحصر السلاح بيد الدولة اولوية الانقاذ الاقتصادي والاصلاحات والدفاع عن الحريات".

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