لبنان.. منصة حفر 'توتال' تصل 'حقل قانا' استعدادا للحفر

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الى ذلك، كتبت صحيفة البناء مع وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال إلى منطقة حقل قانا، وبدء الاستعداد لإطلاق عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، نجحت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحلحلة قضية توقف معامل الكهرباء عن العمل، حيث قررت الشركة المشغلة العودة الى العمل مع تلقيها وعوداً من ميقاتي بسداد تدريجيّ لمستحقاتها.

وقال مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله السيد نواف الموسوي: كدنا أن نصل إلى حرب، ولولا ذلك لما تنازل العدو الصهيوني عن جزءٍ يعدّ من ضمن سيادته، مؤكدًا أنَّ احتمالات العثور على بترول في البلوك رقم 9عالية، لافتًا إلى أن المنصة العائمة على بُعد 17 كلم من الهدف، ومن المفروض أن نكون متفائلين بالمعطيات المتوافرة بين أيدينا.

وقال الموسوي في مقابلة تلفزيوينية : عندما أوكل السيد نصر الله لي هذا الملف، قال لي، إن هذا الملف يتضمن فريقًا من المنظمين وفريقًا من المتطوعين، وأضاف أنَّه عملت توتال في البلوك رقم 4، وقد درسنا التقرير ووضعنا أيدينا على مكامن الأخطاء التي ارتُكبت ومن بينها تحديد البئر.

وحول احتمال وجود بترول في بلوك رقم 9، قال إن احتمالات العثور على بترول في البلوك رقم 9 مرتفعة، وهذا ما تظهره الدراسات والأبحاث الجيولوجية"، مؤكدًا أن المنصة العائمة على بُعد 17 كلم من الهدف.

وشدَّد على ضرورة التفاؤل استنادًا إلى المعطيات المتوافرة بين أيدينا، لافتًا إلى أننا نضغط لتقليص المُهل قدر الإمكان، وذلك لتبدأ المنصة عملها قبل آخر الشهر، متمنيًا أن يجري العمل بقانون الموارد في البر بنفس الهمة لإنجاز قانون الموارد في البحر.

هذا، ولفت الموسوي إلى أن استعادة المنطقة من النقطة رقم 1 إلى النقطة 23 البالغة 865 كلم كان شبه مستحيل، لافتًا إلى أن الفضل في ذلك يعود للجنود المجهولين، وهم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين كانوا على أهبة الاستعداد للتحرك، وأجبروا حكومة العدو على الرضوخ، حتى المحكمة الإسرائيلية العليا لم تأخذ بطعن المعارضة، مؤكًدا أن ما نراه اليوم من وصول المنصة تم بفضل المقاومة وسيُحافظ على هذا الحق من قبل المقاومة.