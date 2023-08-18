1000 أسير يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن المكتب قوله في تصريح له: "يواصل ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وأضاف قائلاً: "استمرار حالة التوتر بكافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن "النقب".

ويواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 18-8-2023، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين، أن الأسرى المضربين، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان منذ 16 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 12 يوما، وانضم إليهم منذ تسعة أيام في سجن "ريمون"، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن "ريمون" إلى الزنازين.

ويُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت اقتحمت وحدات كبيرة من قوات القمع قسم (3) في سجن (النقب)، صباح أمس الخميس، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وبالتزامن مع ذلك، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، أن أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار وجهوزية لمواجهة هذا التوغل السافر.

وبينت الهيئة القيادية لأسرى "الجهاد"، أن ما يشهده معتقل النقب "الصحراوي" من اعتداء همجي على الأسرى هو تجاوز خطير واعتداء على كامل جسد الحركة الأسيرة.