40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

العالم- فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف أن أكثر من 40 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن أهالي الضفة الغربية ممن تمكنوا من الوصول للمسجد أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته، مؤكدين على إسلامية المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن "المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة".

وجدد خطيب الأقصى التأكيد على أن "الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل".