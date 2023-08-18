الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف أن أكثر من 40 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن أهالي الضفة الغربية ممن تمكنوا من الوصول للمسجد أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته، مؤكدين على إسلامية المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن "المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة".

وجدد خطيب الأقصى التأكيد على أن "الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل".

روابط ذات صلة

رفع حالة التأهب وحملات إعتقال بالقدس المحتلة مع تزايد عمليات المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جراء هجوم إرهابي تعرض له.. استشهاد أحد عناصر شرطة منطقة الميادين في ريف دير الزور

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الشيخ يزبك: بفضل المقاومة لبنان يحصل حقوقه

الشيخ دعموش.. وصول سفينة الحفر إنجاز ما كان ليتحقق لولا انتصار المقاومة 

بري يلتقى مساعد وزير خارجية ايران في عين التينة

عبد اللهيان في السعودية وبحث في التعاون المشترك