امير عبداللهيان: لقائي مع ولي العهد السعودي كان صريحا ومثمرا ومفيدا

العالم- ايران

واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له اليوم الجمعة في جدة.

وحضر اللقاء من الجانب الإيراني، السفیر الإيراني الجديد فی السعودیة ومستشار وزير الخارجية علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

واضاف وزير الخارجية الإيراني عن اجتماعه مع ولي العهد السعودي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: أنه شدد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية "العلاقات الثنائية المستقرة" في اجتماع استمر 90 دقيقة.

وقال عبداللهيان: "لقد اتفقنا على تعزيز الامن والتنمية لجميع دول المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الإيراني الرفيع إلى أنه عقد اجتماعا "صريحا، ومفيدا ومثمرا على أسس علاقات حسن الجوار" مع ولي العهد السعودي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية اعلنت ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها والفرص المستقبلية للتعاون.

واوضحت الوكالة أن المباحثات التي جرت في مدينة جدة اليوم بين الجانبين تطرقت إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أعربا خلال لقائهما أمس الخميس عن رغبة بلديهما في فتح صحفة جديدة في العلاقات بين الجانبين وتوسيعها في جميع المجالات.

كما حضر عبد اللهيان إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض رسمياً أمس.